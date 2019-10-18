Самолет с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом попал в сильную турбулентность: видео

Самолет Airbus A330, на борту которого находились герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям, попал в сильную турбулентность. Лайнер вылетел вечером 17 октября из Лахоры (Пакистан) в Исламбад. В хорошую погоду полет между городами занимает около 25 минут, а из-за шторма провел в небе два часа. Попав в зону турбулентности пилот принял решение вернуться в аэропорт Лахоры.

«Пилот кружил в небе в течение часа, но гроза и турбулентность оказались настолько сильными, что ему пришлось развернуться в аэропорт вылета», - передает Daily Mail слова королевского корреспондента Ребекки Инглиш.

Она также была на борту во время происшествия.

Журналисты программы Good Morning Britain рассказали, что во время турбулентности принц Уильям «совершенно не нервничал и шутил».

К слову, принц Уильям сам является пилотом. В 2014 году Уильям уволился из рядов британских ВВС, где служил пилотом поисково-спасательного вертолета.