Аналитики: россияне едят слишком много яиц

В среднем россиянин съедает в год 280 яиц, это превышает рекомендованную рациональную норму на 8% (260 яиц).

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год», - говорится в отчете Sberbank Investment Research, который оказался в распоряжении РБК.

Как заявили аналитики, рекомендованная норма потребления яиц в РФ на 17% выше, чем в Соединенных Штатах (240 яиц) и на 33% выше, чем в ЕС (210 яиц). Однако жители России в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем китайцы (300 яиц). Эта страна является крупнейшим мировым рынком яиц, сказано в отчете.

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства», - заявили аналитики.

В среднесрочной перспективе ожидается замедление роста выпуска яйц до 1% в год против 1,6% в предшествующем периоде. По подсчетам специалистов, к 2024 году производство яиц увеличится до показателя в 47,7 миллиарда штук, что на 6% превысит показатель 2018 года.

В прошлом году производство яиц в РФ достигло 44,9 миллиарда штук. В отчете сказано, что после четырехлетнего непрерывного роста производство яиц в стране показало низкую динамику, увеличившись на 0,2%. По словам аналитиков, причиной замедления темпов выпуска стал опережающий рост цен на сырье.