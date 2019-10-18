Ассирийское зарево: найдены доказательства мощнейшего солнечного шторма
Это самые ранние датированные записи о солнечной активности.
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Описание зарева нашли на ассирийских глиняных табличках VII века до нашей эры. Информацию об этом опубликовали ученые из Великобритании и Японии в издании The Astrophysical Journal Letters.
Специалисты обнаружили три свидетельства отсветов или облаков красного цвета. Это очень похоже на полярные сияния. Ученые датировали таблички 680 - 650 годами до нашей эры.
Уровень солнечной активности в то время представлял большой интерес, но обнаружить записи о подобных явлениях почти нельзя. По мнению ученых, обнаруженные таблички - это древнейшее датированное свидетельство солнечной активности.