Ассирийское зарево: найдены доказательства мощнейшего солнечного шторма

Описание зарева нашли на ассирийских глиняных табличках VII века до нашей эры. Информацию об этом опубликовали ученые из Великобритании и Японии в издании The Astrophysical Journal Letters.

Специалисты обнаружили три свидетельства отсветов или облаков красного цвета. Это очень похоже на полярные сияния. Ученые датировали таблички 680 - 650 годами до нашей эры.

Уровень солнечной активности в то время представлял большой интерес, но обнаружить записи о подобных явлениях почти нельзя. По мнению ученых, обнаруженные таблички - это древнейшее датированное свидетельство солнечной активности.