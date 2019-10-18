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«Рудимент языческих жертвоприношений»: патриарх Кирилл высказался об абортах

Татьяна Полуказакова
14:08 18.10.2019
Он отметил, что первое среди прав человека - право на жизнь.
«Рудимент языческих жертвоприношений»: патриарх Кирилл высказался об абортах
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал аборты ради получения материальных благ похожими на «рудимент языческих жертвоприношений». Об этом он сказал в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.

«Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких», - заявил патриарх Кирилл.

По его словам, несмотря на то, что в современном мире это выглядит ужасно, похожей логикой пользуются люди, которые делают аборт ради карьеры. По мнению патриарха Кирилла, материальное состояние людей, которые отказываются становиться родителями, действительно выше, но не факт, что это делает их счастливее.

«Первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права», - цитирует его «Интерфакс».

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