Ожесточенная драка между слоном и крокодилом привела к смерти обоих

В Замбии удалось запечатлеть последствия драки между слоном и крокодилом. Фото, на котором мертвый слон лежит на трупе крокодила, появилась на странице Kafunta Safaris в социальной сети Facebook. На остальных кадрах видно, как вокруг тел животных ходят стервятники и другие падальщики.

© Kafunta.Safaris, Facebook

Представитель замбийского Департамента национальных парков и дикой природы осмотрел тела животных и пришел к выводу, что обе особи были молодыми. Предположительно, слон и крокодил погибли в результате драки друг с другом.

Нильские крокодилы часто охотятся на слонов, когда те переходят реку или приходят на водопой. Взрослые крокодилы обычно весят почти 750 килограммов, а взрослые слоны весят от 2,2 до 6,3 тонны, поэтому рептилии нападают на слонят или больных слонов.