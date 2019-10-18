В «Газпроме» назвали условие для контракта на транзит газа через Украину

Продление контракта с Украиной на транзит газа будет единственным вариантом, если Киев не создаст независимого оператора ГТС, сказал глаза «Газпрома» Алексей Миллер во время переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Если на Украине к первому января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях», - сообщил Миллер.

Он добавил, что еще одним вопросом является то, по какому законодательству может быть заключен договор по транзиту с Незалежной, так как она собирается перейти на европейское законодательство.

«Третий энергетический пакет с первого января 2020 года. Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы», - напомнил Миллер.

Медведев спросил, дала ли какой-то ответ украинская сторона. Миллер заверил, что коллеги на Украине знают о поставленных вопросах, с ними находятся в контакте, пишет РИА Новости.