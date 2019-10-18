В Киеве признали невозможность отсоединения от российской энергосистемы

Украина не сможет в ближайшее время отделиться от энергосистемы России. С таким заявлением выступил заместитель министра энергетики и окружающей среды страны Виталий Шубин.

На заседании Верховной рады в рамках «Часа вопросов к правительству» он отметил, что в настоящей момент ведется работа над тем, чтобы отсоединится от РФ, но на то, чтобы создать «технические и экономические предпосылки для объединения с Европой» потребуется как минимум три года.

Шубин пояснил, что энергосистемы России и Украины объединены. И лишь одна ветвь украинской системы имеет связь с Европой, объединение с Западом является приоритетом.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила поставки электроэнергии из России, которые были прекращены в 2015 году.