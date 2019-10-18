Самолет Москва - Пхукет сел в Ташкенте из-за дебошира

Самолет авиакомпании Nordwind Аirlines, летевший рейсом N42477 Москва-Пхукет, совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за агрессивного пассажира, находившегося на борту.

«Boeing-777 в 23.31 по Москве совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина - агрессивное поведение одного из пассажиров, создававшего угрозу безопасности полета», - цитируют РИА Новости представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Один очевидцев, летевших этим же рейсом, выложил в соцсеть видеозапись инцидента, на которой видно, что стюардессы успокаивают находящихся в самолете.

После того, как нарушитель был снят с рейса, а самолет дозаправлен, он вылетел в пункт назначения в 23.58 по Москве.