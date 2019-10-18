СМИ: суд лишил Бочкареву водительских прав и назначил штраф

Суд лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей после того, как в конце сентября ее задержали якобы с наркотиками в нижнем белье за рулем автомобиля.

Решение суд вынес без участия в заседании артистки и ее представителей, пишет Baza.

Напомним, скандал с актрисой начался после публикации в Сети видео задержания сотрудниками ДПС женщины, которая внешне очень похожа на Бочкареву. Правоохранители попросили ее пройти медицинское освидетельствование, так как заподозрили ее в нетрезвом вождении, но та отказалась. При женщине, по некоторым данным, был найден пакет с наркотическими веществами.

Сама актриса категорически отрицает все обвинения и не верит в подлинность ролика. Актриса собирается найти злоумышленников и привлечь их к ответственности.