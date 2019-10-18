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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Дарья Муромова
13:57 18.10.2019
Эксплуатация «Турецкого потока» должна начаться до конца 2019 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ali Aksoyer, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Первая из двух ниток морского участка газопровода «Турецкий поток» начала заполняться газом.

Отмечается, что заполнение газом является завершающим этапом испытаний перед началом работы газопровода.

«Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов», - цитирует РИА Новости текст документа.

Отмечается, что эксплуатация «Турецкого потока» должна начаться до конца 2019 года.

«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. По первой планируется поставка российского газа турецким потребителям, а по второй – странам Южной и Юго-Восточной Европы.

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