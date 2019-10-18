Тысячи детей получили прививки в ходе вакцинации в Сирии
Комплексную вакцину дети получили в рамках национальной прививочной кампании.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samer Bouidani, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В Сирию постепенно возвращается мирная жизнь.
В районах, подконтрольных законному правительству, организовали национальную прививочную кампанию. В первую очередь вакцинируют детей. Сейчас в лагерях беженцев, бушуют эпидемии туберкулеза, дизентерии и других болезней. Исправить ситуацию предстоит медикам.
Во время боевых действий система вакцинации детей в стране не работала. С 2012 года в поликлиники перестали завозить необходимые препараты. Сейчас эпидемиологическая обстановка в стране крайне сложная.
Кроме того, в Сирии восстанавливаются памятники, реставрируются здания. А в Алеппо, освобожденном от террористов менее трех лет назад, уже открыли базар, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.