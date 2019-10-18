Налетчик застрелил клиента банка во время ограбления в Екатеринбурге
Мужчина ворвался в банк с обрезом двуствольного оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мужчина попытался ограбить одно из отделений банка «Открытие» в Екатеринбурге, застрелив посетителя.
Мужчина ворвался в банк с обрезом двуствольного оружия. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения, после чего один из находившихся в помещении мужчин попытался задержать злоумышленника, но тот смертельно ранил посетителя.
По данным Baza, мужчину, пытавшегося ограбить банк, зовут Виталий Дикушин. У него на голове был чулок, в руках оружие и пакет с муляжом гранаты. В момент нападения в помещении было пять человек.
По предварительным данным, мужчину удалось задержать. Сотрудников банка сейчас допрашивают в соседней организации, а в помещение никого не пускает полиция.