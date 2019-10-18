Получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа России

Министерство обороны РФ получило новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Эти доказательства будут рассмотрены комиссией ООН на заседании в феврале. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов, выступая на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге.

По его словам, Минобороны были проведены дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, акустическое профилирование.

«Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что заявка по установлению внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане передана в соответствующую комиссию ООН в августе 2015 года. Тогда подкомиссия не согласилась с доводами российской стороны и потребовала геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова.

Новые исследования, которые включали в том числе экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане, заняли более 10 лет.

Предполагаемые ресурсы углеводородов в этих областях составляют порядка 4,9 миллиарда тонн.