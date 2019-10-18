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«Категорически не подходит для Донбасса»: омбудсмен ДНР о принятии Киевом законов по амнистии

Екатерина Габель
13:42 18.10.2019
По ее словам, законопроект об амнистии по сей день не подписан президентом Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова прокомментировала «Звезде» заявление заместителя главы МИД о принятии Украиной законов по амнистии в рамках минских договоренностей.

«Мы это слышим уже пять лет не только из СМИ, об этом мы часто говорим и в Минске. На самом деле никакого законопроекта об амнистии нет, вернее он был в 2014 году он был принят, но по сей день он не подписан президентом Украины ни Порошенко, ни Зеленским, помимо этого мы слышим, что добавляется очень много новых условий к этой амнистии. В любом случае даже та амнистия, которую они приняли якобы в 2014 году, она не была согласована с нами, с нашими представителями в Минске, поэтому она категорически не подходит для жителей Донбасса и применена к нам она просто не может быть», - заявила Морозова.

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все законы по амнистии в рамках минских договоренностей - они начнут применяться после выборов в Донбассе. Он отметил, что под амнистию не подпадают люди, признанные виновными в совершении преступлений, которые, в соответствии с международным законодательством считаются военными.

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