Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям
Пучдемон явился в прокуратуру в сопровождении адвокатов.
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Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. В прокуратура он явился с защищающей стороной.
«В компании своих адвокатов добровольно предстал перед бельгийскими властями», - пишет Associated Press.
Уже несколько дней в Барселоне проходят акции протеста, спровоцированные решением испанского суда признать организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже. Их приговорили к длительному аресту.
Тогда же Испания выдала международный и европейский ордер на арест Пучдемон, который скрывался в Бельгии.