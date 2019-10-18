Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. В прокуратура он явился с защищающей стороной.

«В компании своих адвокатов добровольно предстал перед бельгийскими властями», - пишет Associated Press.

Уже несколько дней в Барселоне проходят акции протеста, спровоцированные решением испанского суда признать организаторов референдума о независимости автономии виновными в мятеже. Их приговорили к длительному аресту.

Тогда же Испания выдала международный и европейский ордер на арест Пучдемон, который скрывался в Бельгии.