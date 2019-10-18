В Москве ответили на планы Киева «заняться Кубанью»

В Госдуме и Совете Федерации прокомментировали создание объединения «Кубань» в украинском парламенте.

В Раде появилось объединения, которое будет заниматься вопросом «возвращения в поле украинских этнических территорий», в том числе Кубани, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. На что в Госдуме сказали, что Украине необходимо заняться налаживанием сотрудничества, а не «засылать на Кубань эмиссаров». Об этом сказал RT депутат ГД Руслан Бальбек.

«Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», - сказал он.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эта инициатива украинских парламентариев отдает фальшью и желанием заработать политические очки. Он уверен, что они пытаются дать ответ на действия Москвы по защите своих граждан за границей.

При этом, отметил Косачев, Киев пытается политизировать эту идею, показывая, что украинцы на Кубани якобы нуждаются в защите.

«В качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», - подчеркнул сенатор.

Парламентарий от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании межфракционного объединения «Кубань», которое займется регионами, в которых проживают украинцы.