Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве ответили на планы Киева «заняться Кубанью»

Василиса Морозова
01:39 18.10.2019
Усилия по отделению Кубани от России безнадежны, заявил депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.
В Москве ответили на планы Киева «заняться Кубанью»
© Фото: Ovsyannikova Yulia, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Госдуме и Совете Федерации прокомментировали создание объединения «Кубань» в украинском парламенте.

В Раде появилось объединения, которое будет заниматься вопросом «возвращения в поле украинских этнических территорий», в том числе Кубани, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. На что в Госдуме сказали, что Украине необходимо заняться налаживанием сотрудничества, а не «засылать на Кубань эмиссаров». Об этом сказал RT депутат ГД Руслан Бальбек.

«Такие шаги, без сомнения, будут восприняты с теплотой. А силой или коварством нам что-либо навязывать бесполезно», - сказал он.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, эта инициатива украинских парламентариев отдает фальшью и желанием заработать политические очки. Он уверен, что они пытаются дать ответ на действия Москвы по защите своих граждан за границей.

При этом, отметил Косачев, Киев пытается политизировать эту идею, показывая, что украинцы на Кубани якобы нуждаются в защите.

«В качестве второго этапа будет эксплуатироваться тема того, что украинские соотечественники нуждаются в покровительстве и защите. Но это лицемерие и попытка политизировать данный вопрос», - подчеркнул сенатор.

Парламентарий от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании межфракционного объединения «Кубань», которое займется регионами, в которых проживают украинцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.10.2019, 13:50
В МИД назвали последствия для снятых с поезда американских дипломатов
Дата18.10.2019, 00:00
«Бои шли за каждую улицу, дом и даже этаж»: уникальные документы об освобождении Белграда
Дата17.10.2019, 14:20
Кокорин провел тренировку с основой «Зенита»: видео
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата17.10.2019, 21:57
«Ярс», «Искандер», морской запуск и авиация: как прошли учения «Гром-2019»
Дата15.10.2019, 10:52
«Демон в тельняшке»: как морпех Кисляков в одиночку сражался против 100 бойцов вермахта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:43 В стране и мире
Видео
Самолет Москва - Пхукет сел в Ташкенте из-за дебошира
01:39 В стране и мире
В Москве ответили на планы Киева «заняться Кубанью»
01:07 В стране и мире
Видео
В «Доме Юнармии» наградили победителей конкурса «Герои Великой Победы»
01:00 Армия
ВКС РФ 14 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
00:45 Армия
Видео
Учения с новейшими комплексами провели в канун столетия войск связи военные ЦВО
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Почему так мало?»: Путин призвал к ответу губернатора Иркутской области
«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
«Шикарная»: Ягудин опубликовал фото фигуристки Тотьмяниной после операции
«Сваты» могут сменить название из-за ухода актеров
Видео
Мужчина голыми руками словил двух с половиной метрового крокодила: видео
Видео
Черный юмор: покойник развеселил родственников на своих похоронах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.