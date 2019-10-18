На Аляске самолет с пассажирами повис над обрывом с водой

После приземления на Аляске пассажирский самолет американской компании PenAir выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

© Martgenia, Twitter

Инцидент произошел с самолетом Saab 2000, который совершал перелет из Анкориджа в Уналаску. На борту самолета находились 38 пассажиров и три члена экипажа. Как рассказала управляющая города Уналаска Эрин Рейндерс, пилоты из-за сильного ветра не смогли с первой попытки посадить самолет, поэтому им пришлось делать второй заход.

© Martgenia, Twitter

«Во время второй попытки самолет приземлился и начал замедляться, однако не смог остановиться и в результате выкатился за пределы ВПП», - рассказала она сайту радио KUCB.

© Martgenia, Twitter

Из-за жесткого приземления четыре пассажира получили травмы. На фотографии с места инцидента видно, что самолет повис над небольшим обрывом с водой.