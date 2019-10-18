ЦБ готов к решительному снижению ключевой ставки

Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако в связи с тем, что уровень инфляции установился ниже целевых показателей, не исключается решительное снижение. С таким заявлением выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сейчас уровень инфляции составляет около 3,8%. Как объяснила Набиуллина, это вызвано постоянными факторами, которые основаны на спросе.

«Вот почему мы видим, что наша ключевая ставка может быть не только понижена, но мы можем действовать более решительно», - сообщила она во время интервью на CNBC.

В последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в сентябре - до 7 процентов годовых.