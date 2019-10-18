Под Екатеринбургом простились с убитой из-за машины молодой матерью

Под Екатеринбургом прошли похороны 27-летней жительницы города Ксении Каторгиной, которая была убита на сделке по продаже автомобиля.

Церемония прощания состоялась в церкви Покрова Божьей Матери в 10.30 утра по местному времени, после чего было проведено отпевание.

Девушку похоронили на Ивановском кладбище. Попрощаться с ней пришли сотни человек.

Ксения Каторгина перестала выходить на связь 10 октября после того, как поехала продавать свою Audi Q5. Машина была позже обнаружена в Челябинске, а тело жертвы – на Уралмаше.

Спустя время подозреваемые были задержаны. Сейчас Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова находятся под арестом в СИЗО. Свою вину в суде они признали.