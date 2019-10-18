Домашняя курочка, гантели и пять полотенец: что требуют артисты на гастролях

Молодые артисты, едва появившись на сцене, выкатывают космические требования, а у артистов старой школы весьма предсказуемые райдеры. Об этом рассказал промоутер Сергей Лавров, он уже 20 лет организовывает туры знаменитостей по России.

По словам Лаврова, у Аллы Пугачевой наискромнейший райдер. Артистка всегда просила машину к трапу самолета или к вагону поезда. После недавнего скандала организаторы нашли лазейку - вагон загоняют в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста.

«Если вам показать райдер Пугачевой и какого-нибудь рэпера, например, Элджея, в жизни не догадаетесь, где чей! У него там - чистейшая минеральная вода, огромные суточные коллективу… У Аллы Борисовны и половины таких запросов нет!» - рассказал Лавров сайту «Комсомольской правды».

Райдер Светланы Лободы состоит из 15-ти страниц. Певица летает только бизнес-классом, место в самолете - строго 1А. Обязательно сопровождение как минимум двух охранников, номер в отеле - президентский люкс. Суточные артистке в размере 200 у.е. выплачиваются независимо от питания в отеле, авто - только Rolls-Royce и Maybach. В гримерке обязательно должны быть напитки и закуски с «ресторанной подачей»

«Еще Лобода требует покупать для нее новые чайники - ее директор лично проверяет посуду», - рассказал Лавров.

Организаторов концертов Лободы пугает даже не райдер, а бонусы за концерт. По словам Лаврова, директор артистки договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом Лободы требует дополнительную плату. Юрий Антонов берет деньгами.

© Anatoly Lomokhov,Global Look Press

У певца Юрия Антонова в райдере всегда были указаны две бутылки дорогого вина, каждая - минимум 30 тысяч рублей. Однажды организаторы, не смогли найти напитки.

«И тут перед концертом Юрий Михалыч говорит: ”Знаете, что: и вам, и мне проще - отдайте деньгами!”», - поделился историей Лавров.

София Ротару абсолютно все равно, на какой машине ездить - главное, чтобы не тряслась и была теплая. У нее в райдере есть домашняя курочка, домашние яйца, они должны в готовом виде подаваться в номер к приезду.

© Nadezhda Lebedeva, RussianLook, Globallookpress

«Мы же в самолетах летаем, там в бизнес-классе всегда накормят, в гостинице есть уже не хочется. У нас есть специально обученный человек Наташа - она и повар, и доктор, и костюмер. София Михайловна ей говорит: “Наташа, упакуй курочку - потом скушаем”. На следующий день приезжаем в другой город, а там опять курочку подают. “Ой, а мы ж еще прошлую не доели! Ту доставай, а эту упаковывай”»,- рассказал промоутер.

По словам Лаврова, Ротару очень экономная, никогда ничего не выбросит.

Промоутер рассказал, что когда Стас Михайлов только появился, он летал исключительно чартерными рейсами, а также заказывал дорогущее вино.

© Anatoly Lomokhov, Global Look Press

«А сейчас Стас - прекрасный работяга, цена-качество в балансе. Звездная болезнь прошла, гастроли с ним одно удовольствие», - отметил Лавров.

Для певицы Валерии важнее всего спорт и здоровый образ жизни. Однажды артистка попросила Лаврова вписать в райдер пятикилограммовые гантели. Одно время Валерия хотела везде возить с собой преподавателя по английскому язык.

«И какое-то время у нас действительно был прописан педагог по английскому», - добавил промоутер.

По словам Лаврова, Лолита панически боится ездить автомобилями, она передвигается исключительно поездами.

«Все, кто работает с Лолитой, знают, что у нее два пунктика: идеальный звук, потому что артистка любит импровизировать, и переезды по рельсам», - рассказал он.

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В райдере Наргиз, как рассказал Лавров, всегда был прописан литр виски и сигареты. Кроме того, артистка всегда просила автомобили бизнес-класса.

Потом в списке обязательных требований появился пункт - машина со спальным местом, Наргиз хотела ездить только лежа.

«Даже в Подольск, что за 40 км от Москвы, мы везли ее на минивэне с диваном и подушками», - отметил Лавров.

Еще в райдере Наргиз были прописаны пять метровых полотенец. Промоутер рассказал, что артистка любила раздеться в гримерке догола и завернуться в них.

© Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Молодой артист Тима Белорусских уже собирает стадионы. На днях, как рассказал Лавров, был корпоратив с участием артиста, Белорусских попросил несколько пар белых носков.

Многие артисты не против продолжить общение с поклонниками за ужином «со всеми вытекающими последствиями». Лавров рассказал, что недавно одна фанатка подошла к артисту и попросилась сняться в клипе. Он ответил: «Диван-прослушивание у меня в номере».