Пласидо Доминго спел «Подмосковные вечера» на русском языке в Москве

Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго во время выступления в Москве исполнил «Подмосковные вечера» на русском языке.

Доминго выступал в концертном зале Crocus City Hall, в котором собрались тысячи зрителей. Артист исполнил множество композиций, в том числе Besame Mucho. Но главным сюрпризом для российской публики стало исполнение на русском языке популярной песни «Подмосковные вечера».

«Браво!» - кричали из зала после выступления.

В ответ на восторженные отклики Доминго по-русски отвечал «спасибо».

Суммарно за вечер прозвучало 19 отрывков из музыкальных композиций испанских, итальянских, австро-венгерских и российских авторов. Часть партий вместе с Доминго исполнили оперные певицы из России - Оксана Шилова и Мария Катаева, а также его сын - Пласидо Доминго - младший. Аккомпанировал певцу государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством народного артиста Юрия Башмета.