Спасти любой ценой: сотрудник МЧС помог израненным белухам выжить

Сотрудник ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Парамонов спас белух, которые оказались на отмели и были изранены птицами и собаками. Инцидент произошел в районе поселка Чумикан 14 октября.

«Около 9 утра, когда я был на патрулировании, поступило сообщение от местного жителя, что в устье реки Уда на отливной зоне находятся три белухи», - рассказал Парамонов.

После подтверждения информации на воду спустили дежурную лодку и через 20 минут спасатели прибыли к животным, сообщили в ведомстве.

На отмели лежали три взрослых белухи, одна из которых не подавала признаков жизни. Все они были сильно изранены от нападений ворон, чаек и собак.

Самостоятельно покинуть берег выжившие животные не могли, поэтому Парамонов принял решение ждать прилива, а до подхода воды оберегать белух, постоянно обливая их водой и прикрыв тентом, чтобы избежать обморожения.

После начала прилива обе белухи смогли самостоятельно уйти в воду. Спасатели наблюдали за ними - несмотря на раны, по внешним признакам их состояние можно было оценить как удовлетворительное.

Спасательная операция длилась около пяти часов. Парамонов рассказал, что это уже не первый случай, когда белухи оказываются в подобной беде. Часто во время поиска пропитания, а также спасения от касаток они оказываются на отмели, где у них много недругов - хищники, птицы и нередко - сам человек.