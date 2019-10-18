«Самый огромный ресурс - время»: раскрываем секреты работы военных связистов

На совершенно пустом месте буквально за несколько часов может вырасти городок с антеннами, палатками и целыми освещенными улицами. Так работают российские военные связисты. Продюсер программы «Военная приемка» Оксана Матвеева объяснила, что могут выдержать современные системы спецсвязи и почему это так важно для армии.

«Буквально за несколько часов встают машины, полностью утыканные антеннами, за несколько минут налаживается моментально связь и вокруг этого вырастает один из самых закрытых городков», - объяснила она в студии «Открытого эфира» на «Звезде».

Программа «Военная приемка» протестировала современные системы. Ящики, которые обеспечивают связь заливали водой, их сбрасывали с большой высоты. Но их испытывают не только на прочность. Одна из обязательные проверок - голосовая. Причем в испытаниях должна обязательно принять участие девушка моложе 27 лет - из-за необычных частот молодых женских голосов.

Оксана Матвеева также объяснила, почему связь так важна в армии.

«Огромное количество частей, которые надо синхронизировать по времени. Ведь в современной армии самый огромный ресурс - это, конечно, время. И кто быстрее, тот и победил. А скорость, конечно же, обеспечивает связь», - объяснила продюсер.

Новый выпуск программы «Военная приемка» под названием «Связь есть» смотрите в День военного связиста, 20 октября, в 9.55 на телеканале «Звезда».