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Опубликован снимок Крыма «вверх ногами» с борта МКС

Дарья Михалина
11:20 18.10.2019
Автором изображения является космонавт Олег Скрипочка.
Опубликован снимок Крыма «вверх ногами» с борта МКС
© Фото: Роскосмос, Twitter

Роскосмос выложил в Сеть фотографию с борта МКС. На ней с необычного ракурса запечатлен Крым.

«Людям, которые привыкли видеть обычные географические карты, не просто сразу понять, какой регион снят из космоса», - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Тем не менее, если фотографию перевернуть, можно увидеть полуостров в привычном виде и даже рассмотреть Крымский мост.

Как рассказали в Роскосмосе, автором изображения стал космонавт Олег Скрипочка.

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