Опубликован снимок Крыма «вверх ногами» с борта МКС

Роскосмос выложил в Сеть фотографию с борта МКС. На ней с необычного ракурса запечатлен Крым.

«Людям, которые привыкли видеть обычные географические карты, не просто сразу понять, какой регион снят из космоса», - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Тем не менее, если фотографию перевернуть, можно увидеть полуостров в привычном виде и даже рассмотреть Крымский мост.

Как рассказали в Роскосмосе, автором изображения стал космонавт Олег Скрипочка.