После скандала с авто на Рижском вокзале Пугачеву завозят в отстойник

Алла Пугачева в своем райдере продолжает требовать, чтобы по приезде к ее отдельному вагону поезда подавали автомобиль. Об этом рассказал промоутер Сергей Лавров.

По его словам, после разгоревшегося скандала из-за машины певицы на перроне Рижского вокзала промоутеры «нашли лазейку».

«Вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста», - сообщил сайту «Комсомольской правды» Лавров.

Промоутер добавил, что в арендованных для Пугачевой вагонах имеются гостиная, спальня, душ, а также кухня с поваром.

Напомним, в июле этого года артистка оказалась в центре скандала, когда ее машина проехала по перрону Рижского вокзала и остановилась у входа в вагон. После происшествия адвокат Александр Сергеев подал заявление в ГИБДД и попросил возбудить дело о правонарушении административного характера.