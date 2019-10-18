Киев принял все законы по амнистии в рамках минских договоренностей

Украина приняла все законы по амнистии в рамках минских договоренностей - они начнут применяться после выборов в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

«Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для совершения в рамках правового поля амнистии в контексте минских соглашений», - подтвердил Боднар.

Он отметил, что под амнистию не подпадают люди, признанные виновными в совершении преступлений, которые, в соответствии с международным законодательством, считаются военными, пишет РИА Новости.

Кроме того, амнистия не коснется тех людей, которые причастны к крушению малайзийского Boeing.