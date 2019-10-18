В Германии судят бывшего охранника концлагеря, обвиняемого в гибели тысяч людей

В Гамбурге начался суд над 93-летним нацистом, обвиняемым в гибели тысяч людей.

Бруно Дей работал охранником в концлагере Штуттгоф под Гданьском в последний год войны, ему тогда было 17 лет. По данным следствия, он причастен к убийству более 5 тысяч человек, сообщила радиостанция NDR.

Сам он заявляет, что хотя и «видел сотни трупов и слышал издали крики из газовой камеры», лично в казнях участия не принимал и стал жертвой гитлеровской системы. На слушаниях Дей пытается скрыть лицо. Утверждает, что плохо себя чувствует, поэтому заседания длятся не больше двух часов.

В Штуттгофе нацисты систематически уничтожали узников. Они их расстреливали, травили ядовитым газом, лишали еды. Многие умирали от брюшного тифа. Нацисты пытали военнопленных холодом, водой и избивали.