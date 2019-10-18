В Екатеринбурге кондуктор назвала ребенка-инвалида «багажом»: видео

В Екатеринбурге кондуктор трамвая, который следовал по маршруту № 16, оскорбила ребенка-инвалида в коляске, назвав его «багажом». Женщина устроила перепалку с матерью инвалида из-за оплаты проезда мелочью.

Об инциденте пострадавшая женщина рассказал в социальных сетях. По ее словам, случай произошел 17 октября.

«Я достала из сумки 28 рублей (монетами 10+10+2+2+2+2), на что кондуктор язвительно мне ответила: “Еще бы всю мелочь собрала”», - рассказала пассажирка в сообществе «Екатеринбургский трамвай» во «ВКонтакте».

После этого между женщинами произошел конфликт. Кондуктор заявила женщине, что возьмет плату «за багаж», называя так ребенка в коляске. Потом работница трамвая оскорбила женщину.