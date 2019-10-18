Настоящая война: картель захватил город после ареста сына Коротышки

Настоящая война разразилась в мексиканском городе Кулиакан, где полиция задержала сына знаменитого наркобарона по кличке Коротышка Хоакина Гусмана - Овидио Гусмана Лопеса.

Лопес-младший являлся руководителем наркокартеля «Синалоа». Когда его сторонники узнали о задержании, они тотчас напали на город.

Кадры с места в Сети публикуют испуганные местные жители. На них видно, что члены наркокартеля ведут ожесточенную перестрелку. Местные СМИ сообщают о возрастающем количестве жертв.

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Несмотря на попытку властей установить порядок в городе, Овидио Гусмана Лопеса пришлось выпустить на свободу, так как под угрозой находился весь город.

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Как отмечает Daily Mail, глава наркокартеля также разыскивается в США. Его обвиняют в заговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны.