Настоящая война: картель захватил город после ареста сына Коротышки
Настоящая война разразилась в мексиканском городе Кулиакан, где полиция задержала сына знаменитого наркобарона по кличке Коротышка Хоакина Гусмана - Овидио Гусмана Лопеса.
Лопес-младший являлся руководителем наркокартеля «Синалоа». Когда его сторонники узнали о задержании, они тотчас напали на город.
Кадры с места в Сети публикуют испуганные местные жители. На них видно, что члены наркокартеля ведут ожесточенную перестрелку. Местные СМИ сообщают о возрастающем количестве жертв.
Несмотря на попытку властей установить порядок в городе, Овидио Гусмана Лопеса пришлось выпустить на свободу, так как под угрозой находился весь город.
Как отмечает Daily Mail, глава наркокартеля также разыскивается в США. Его обвиняют в заговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны.