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Миллион кредитных историй россиян попали в интернет

Дарья Муромова
10:46 18.10.2019
Сначала утечку информации из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» обнаружил руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко.
Миллион кредитных историй россиян попали в интернет
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую утечку персональных данных россиян - в открытом доступе оказались кредитные истории более миллиона человек.

Сначала утечку информации из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» обнаружил руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко.

Он рассказал, что нашел базу данные десятого октября, но ее проиндексировали специальные поисковики еще 28 августа - это серьезно увеличивает риск того, что ее могли скачать. Сейчас база закрыта БКИ.

Название базы отсылает к микрофинансовой организации «ГринМани», которая выдавала онлайн-займы. При этом более 500 000 записей пришлось на «Эквифакс». В открытый доступ попали паспортные данные заемщиков, адреса их регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах.

В первой половине 2019 года «ГринМани», как сообщает «Коммерсантъ», занимала 13 место по общему размеру портфеля микрозаймов среди МФО, но в сентября ЦБ исключил ее из реестра за нарушения по отношению к заемщикам и недостоверной отчетности.

Глава «ГринМани» Андрей Луцык сообщил, что уже началась проверка, до завершения которой рано делать выводы об утечке. В «Эквифаксе» заявили, что оттуда данные не пропадали.

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