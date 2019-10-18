В Москве задержаны руководители отдела полиции района Дорогомилово
Оба полицейских были задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.
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В Москве задержаны замначальника ОМВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска. Об этом сообщили в МВД РФ.
Как уточнили в ведомстве, оба полицейских были задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.
«По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.
Сейчас следователи продолжают разыскивать всех остальных участников преступной схемы.
Тем временем руководство Главка московской полиции начало служебную проверку.