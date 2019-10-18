В Москве задержаны руководители отдела полиции района Дорогомилово

В Москве задержаны замначальника ОМВД России по району Дорогомилово - начальник полиции, а также его заместитель - начальник отдела уголовного розыска. Об этом сообщили в МВД РФ.

Как уточнили в ведомстве, оба полицейских были задержаны с поличным при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

«По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей», - говорится в сообщении МВД.

Сейчас следователи продолжают разыскивать всех остальных участников преступной схемы.

Тем временем руководство Главка московской полиции начало служебную проверку.