СК обвинил главу реабилитационного центра «Феникс» в смерти Марьянова

Главу реабилитационного центра «Феникс» Оксану Богданову обвиняют в смерти актера Дмитрия Марьянова. Ей инкриминируют статьи Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ). Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом говорится на сайте ГСУ СКР по Московской области.

Дело директора реабилитационного центра «Феникс» с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Следствие установило, что с 6 по 15 октября артист находился в реабилитационном центре. При этом Марьянов неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге как руководству медицинского центра, так и друзьям. По информации СКР, директор учреждения препятствовала транспортировке пациента в больницу, а также запретила вызывать скорую помощь. Свою вину Богданова не признает.