В «Доме Юнармии» наградили победителей конкурса «Герои Великой Победы»

Лучших авторов Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» наградили сегодня в центральном «Доме Юнармии». Конкурс проходил в пятый раз, и в этом году собрал рекордное количество заявок - свыше 14 тысяч.

Свои труды о подвигах и мужестве солдат, представили не только россияне, но и жители других стран. Победителями и призерами в номинациях «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Песня», «Проба пера» и других разделах стали 70 конкурсантов. Их поздравил заместитель министра обороны Андрей Картаполов.

«Подвиг наших дедов и прадедов, совершенный в период Великой Отечественной войны, абсолютно бесценен и безмерен. И наша общая с вами задача, чтобы об этом подвиге знали. Поэтому надо вспоминать, изучать и писать», - сказал заместитель министра.

В канун празднования 75-летия Победы военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» совместно с Союзом писателей запустит еще один патриотический конкурс - «Два капитана». Молодые авторы представят рассказ, эссе или стихотворение о подвигах земляков и героях, на которых они хотят быть похожи.