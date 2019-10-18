Дело о сбитом под Кировом ребенке передано в центральный аппарат СК

Глава СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело о ДТП в Кировской области. Напомним, там 13 июля погиб 6-летний ребенок, в крови которого якобы позднее был обнаружен алкоголь.

«В связи с повышенным общественным резонансом, по указанию руководителя СУ СКР по Кировской области, данное уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области, поручено следователю, имеющему достаточный опыт работы», - говорится на сайте СК.

В ходе следствия СК намерен выслушать доводы родственников ребенка и провести повторные экспертизы.

Как сообщалось ранее, за рулем автомобиля, совершившего наезд на мальчика, вылетевшего на дорогу на велосипеде, находился действующий сотрудник полиции.