Жители поселка в Карелии построили мост, не дождавшись помощи властей

Оказавшиеся отрезанными от внешнего мира жители острова Соролансаари в Карелии, устав ждать помощи властей, своими усилиями построили новый мост.

Старый мост, возведенный в середине прошлого века, пришел в аварийное состояние, даже ходить по нему стало опасно. Некоторые жители острова стали использовать лодки, чтобы добраться на другой берег.

Местные власти не могли решить, кому принадлежит мост и из какого бюджета необходимо брать на него средства. В итоге мост признан бесхозным. Оказалось, что республиканская дорога заканчивается на материковой части.

Дачники решили сделать новый мост за свой счет. Они скинулись и собрали 1,5 млн рублей с 400 домов. Мост купили списанный, но крепкий - механизированный мост для танков. В течение нескольких месяцев шла его установка, но уже в октябре переправа на остров снова заработала, сообщает телеканал «МИР 24».