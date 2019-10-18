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Жители поселка в Карелии построили мост, не дождавшись помощи властей

Василиса Морозова
00:41 18.10.2019
В Карелии жители поселка на собственные деньги установили мост, так как чиновники не могли найти на это средства.
© Видео: ЛахденпохьЯ, ВКонтакте © Фото: Подслушано Лахденпохья, ВКонтакте

Оказавшиеся отрезанными от внешнего мира жители острова Соролансаари в Карелии, устав ждать помощи властей, своими усилиями построили новый мост.

Старый мост, возведенный в середине прошлого века, пришел в аварийное состояние, даже ходить по нему стало опасно. Некоторые жители острова стали использовать лодки, чтобы добраться на другой берег.

Местные власти не могли решить, кому принадлежит мост и из какого бюджета необходимо брать на него средства. В итоге мост признан бесхозным. Оказалось, что республиканская дорога заканчивается на материковой части.

Дачники решили сделать новый мост за свой счет. Они скинулись и собрали 1,5 млн рублей с 400 домов. Мост купили списанный, но крепкий - механизированный мост для танков. В течение нескольких месяцев шла его установка, но уже в октябре переправа на остров снова заработала, сообщает телеканал «МИР 24».

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