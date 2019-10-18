Посольство США объяснило поездку своих дипломатов в Северодвинск

Американские дипломаты путешествуют по России, чтобы лучше ее понять. Это является частью дипломатической практики, сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

«Это часть нормальной дипломатической активности», - цитирует РИА Новости Ребекку Росс.

Напомним, трое военных дипломатов США подали документы в российский МИД на посещение Архангельска, но почему-то оказались на пути в Северодвинск. При этом дипломаты неоднократно меняли поезда, в результате их сняли с поезда Ненокса - Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения. В российском МИДе заявили, что дипломаты США «видимо, заблудились», и выразили готовность подарить им карту России.