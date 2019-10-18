В Кремле прокомментировали договор США и Турции по Сирии
Россия ожидает получить от Турции детали о соглашении Анкары и Вашингтона по поводу прекращении огня в САР.
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Москва рассчитывает получить информацию от Анкары по поводу договоренностей США и Турции о приостановке операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«От Турции рассчитываем получить информацию», - сказал Песков.
Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов после того, как с визитом в Турцию прибыла американская делегация под председательством вице-президента США Майка Пенса.
В совместном заявлении США и Турции сказано, что отвечать за безопасность в буферной зоне будут «преимущественно» ВС Турции.