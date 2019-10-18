В Кремле прокомментировали договор США и Турции по Сирии

Москва рассчитывает получить информацию от Анкары по поводу договоренностей США и Турции о приостановке операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«От Турции рассчитываем получить информацию», - сказал Песков.

Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов после того, как с визитом в Турцию прибыла американская делегация под председательством вице-президента США Майка Пенса.

В совместном заявлении США и Турции сказано, что отвечать за безопасность в буферной зоне будут «преимущественно» ВС Турции.