Мужчина голыми руками словил двух с половиной метрового крокодила: видео

Огромный морской крокодил вышел на пляж Баия-Баллена-де-Оса в Коста-Рике.

© Guardavidas Costa Ballena Lifeguards, Facebook

Чтобы избежать жертв, спасатели пляжа оперативно отловили хищника, размер которого составлял около двух с половиной метров. Голыми руками один из обеспечивающих безопасность пляжа молодых людей поймал пресмыкающееся и, накрыв полотенцем, обмотал пасть хищника веревкой. Позже крокодила унесли с пляжа.

© Guardavidas Costa Ballena Lifeguards, Facebook,

В сообщении спасателей, распространенном в Facebook 14 октября, говорится, что животное доставили в безопасное место. Его проверят врачи и выпустят в дикую природу.