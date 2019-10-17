Восстановить историческую логику: в Москве откроется Сербский культурный центр

Культурный центр Сербии откроется в Москве в 2020 году - этот проект приоритетен для сербского Министерства культуры. Об этом заявил министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич.

«Мы начали процесс открытия сербских культурных центров в мире, потому что раньше у нас был только один - в Париже. Сегодня открыт центр в Пекине, и мы ожидаем, что в 2020 году будут открыты культурные центры Сербии в Москве и Берлине», - сказал министр.

Он отметил, что у Сербии должна быть своя платформа для популяризации своей культуры в мире. Вукосавлевич подчеркнул, что отсутствие сербского центра в Москве для него является необъяснимой и исторически нелогичной ситуацией, которая скоро будет исправлена.

«Мы создали план развития культуры на десять лет. Никогда такого документа стратегического типа у нас не существовало, и мы считаем, что это большой прогресс», - добавил политик.

Вукосавлевич заметил, что отношения России и Сербии в культурной сфере находятся на очень высоком уровне и их необходимо постоянно развивать и углублять.

«В Сербии присутствует традиционный интерес к русской культуре во всех ее проявлениях - от балета до литературы и живописи. Помимо высочайшего качества русских культурных проявлений последнего тысячелетия, существует, конечно, и это ощущение братства, общности, культурной принадлежности православному миру», - указал министр.

По его словам, русский и сербские народы являются близкими в культурно-историческом и эмоциональном планах, поэтому некоторая схожесть культурных выражений достаточно логична. При этом, добавил Вукосавлевич, у граждан Сербии есть «голод» к проявлениям русской культуры, пишет ТАСС.