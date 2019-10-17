Подозреваемых в убийстве молодой матери в Екатеринбурге привезли в суд
В Екатеринбурге начался суд по избранию меры пресечения трем подозреваемым в убийстве 27-летней жительницы города Ксении Каторгиной.
Слушание пройдет в закрытом режиме.
Екатерину Меньшикову, Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича задержали 15 октября. Ранее обвиняемые признались в совершении преступления.
На прошлой неделе злоумышленники заманили Каторгину на сделку по продаже машины, где подозреваемые убили девушку и завладели ее транспортным средством. Тело жертвы спустя дни поисков нашли на Уралмаше. Ее Audi было продано перекупщикам.
Меньшиковой, Ахметвалиеву и Федоровичу грозит обвинение по статьям «Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем», а также «Разбой». Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.