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Врачам скорой могут дать право лечить россиян без их согласия

Дарья Муромова
09:15 17.10.2019
В пояснительной записке говорится о том, что в случае принятия законопроекта у медиков появится возможность оказывать помощь своевременно.
Врачам скорой могут дать право лечить россиян без их согласия
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, по которому врачи скорой помощи смогут оказывать помощь пациенту без его согласия. Медиков добавят в список лиц, которые могут принимать такие решения «в связи с неспособностью выразить свою волю».

Решение будет принимать старший в выездной бригаде. Сейчас доктора скорой могут реализовывать важные манипуляции только с согласия пациента, его родителей или законных представителей, а также в ситуации, когда есть угроза жизни. Однако закон до сих пор не определил, что именно является угрозой.

В пояснительной записке говорится о том, что в случае принятия законопроекта у медиков появится возможность оказывать помощь своевременно. Пациенты при этом смогут отказаться от медпомощи, но это нужно будет оформить в соответствии с пунктом 8 статьи 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан».

«Законопроект устраняет сложившиеся к настоящему времени противоречия между нормативными правовыми актами в этой сфере», - цитируют «Известия» текст записки.

Глава независимого профсоюза «Фельдшер» Дмитрий Беляков сказал, что бывают ситуации, когда пьяные жители, которым вызвали скорую, не хотят помощи медиков. При сопротивлении человека, которому очевидно нужна помощь, врачи будут вызывать полицию и ожидать ее. А адвокат Арина Субботина, защищающая права медиков, уверена, что закон снизит уголовную нагрузку на врачей.

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