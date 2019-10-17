Путин ужесточил наказание за браконьерство
Изменения будут внесены в статью 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).
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Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для браконьеров в России.
Документ распространяется на такую незаконную деятельность, как отлов, оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России.
За совершение преступления теперь грозит пять лет тюрьмы вместо четырех. Наиболее строгое наказание ожидает тех, кто охотился по предварительному сговору или в составе группы. Подобного рода преступления теперь квалифицируют вплоть до тяжких.