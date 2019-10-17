Сына голливудской звезды застрелили после того, как он убил мать
Кэмерона Эли нейтрализовали полицейские, так как юноша, по заявлению шерифа, «представлял угрозу».
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Сын голливудского актера Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать.
Во вторник, 17 октября, полицейские округа Санта-Барбара обнаружили тело 62-летней Валери Эли со множественными ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили ее сына, 30-летнего Кэмерона Эли.
Как заявил шериф, он был агрессивно настроен и представлял угрозу, в связи с чем полицейским пришлось нейтрализовать молодого человека.
Полиция ведет дальнейшее расследование инцидента, пишет Los Angeles Times.