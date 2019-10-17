17 октября может стать самым теплым днем за 70 лет
Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, а вечером могут выпасть осадки.
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Четверг в Москве может стать самым теплым днем 17 октября за 70 лет метеонаблюдений. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.
«Очень может быть, что сегодняшний день станет самым теплым днем за 70 лет, когда ведутся метеонаблюдений на станции ВДНХ», - сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня в Москве ожидается переменная облачность, а вечером могут выпасть осадки. Температура воздуха в столице составит 15-17 градусов тепла, а по области - 12-17 градусов, пишет РИА Новости.