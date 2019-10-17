Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Американские дипломаты во время поездки по Архангельской области неоднократно меняли поезда, после чего были остановлены в Северодвинске.

Напомним, снятые с поезда американские дипломаты были в официальной поездке, о которой было уведомлено Минобороны России. В российском МИД подтвердили этот факт, однако отметили, что речь шла о посещении Архангельска, а не Северодвинска.

Трое сотрудников посольства США были в понедельник сняты с поезда Ненокса - Северодвинск из-за въезда на режимную территорию без разрешения. Это были военно-морской атташе при посольстве Уилльям Кертис, атташе Джерри Арриола и военный атташе Данн, пишет «Интерфакс».