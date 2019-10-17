В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

Процедуру взыскания долгов с дачников в России упростили. Поправки внесены в Гражданский процессуальный кодекс.

Исходя из них отныне можно не подавать иск в суд. Вместо этого необходимо будет обратиться в мировой суд для выдачи соответствующего приказа. Далее документ передается в банк, а сумма задолженности автоматически снимается с карты.

Как пишет «Российская газета», сейчас должником является каждый десятый дачник. У многих сумма долга превышает 50 тысяч рублей.