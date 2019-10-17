Названо самое опасное место в квартире

Профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб рассказал, что главным источником вредных микроорганизмов в квартире является раковина на кухне.

«В ней больше бактерий, чем в унитазе. Кроме того, на кухне мы готовим продукты, которые могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку», - сказал Герб.

Кроме того, многие размораживают сырые мясные продукты и ополаскивают сырую курицу в раковине. А на разделочной доске микробов больше, чем на сиденье унитаза.

Среди прочих самых грязных предметов на кухне Герб назвал столешницу, губки и тряпки для мытья посуды, полотенца и ручку холодильника, пишет CNN.