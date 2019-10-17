Процесс уже начался: как глобальное потепление убивает города

Повышение температуры воздуха из-за изменения климата провоцирует рост числа загрязнений в регионах, заявила заведующая лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) имени А.И. Воейкова Ирина Смирнова.

«При увеличении температуры атмосферного воздуха растет концентрация формальдегида. Теоретически, потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида», - сказала Смирнова.

Она отметила, что этот процесс уже наблюдается, так как за последние годы средняя концентрация формальдегида по стране увеличилась.

Ученый объяснила, что формальдегид - это примесь, поступающая в воздух с выбросами предприятий. Еще она может образовываться в загрязненных слоях атмосферы из-за химических реакций под действием солнечного излучения, пишет РИА Новости.

Смирнова добавила, что сейчас нет однозначных оценок, насколько увеличатся концентрации при росте температуры. При потеплении изменяются скорости химических реакций и увеличивается химическая активность атмосферы. Исходя из начальных уровней загрязнения воздуха, концентрация формальдегида может вырасти на 2-10 мкг/м3. Ощутимее всего это может проявиться при появлении тепловых волн.

При этом в городах, где прогнозируется увеличение осадков, изменение климата будет позитивно влиять на состояние атмосферы, так как дожди промывают воздух.