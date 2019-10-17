Установлена вероятная причина ДТП, в котором погиб Виктор Цой

Специалист петербургского Института безопасности дорожного движения установил возможную причину аварии, вследствие которой погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой.

На участке дороги, где произошло смертельное ДТП, отсутствовали необходимые дорожные знаки, предупреждающие об опасности.

«Хотя о необходимости их установки было известно», - утверждает эксперт Егор Голов.

По его словам, Цой был неопытным водителем. Заметив знак, музыкант, вероятно, снизил бы скорость перед мостом, что помогло бы избежать заноса.

Как уточняет «Фонтанка», речь идет о знаках «Сужение дороги с обеих сторон», «Опасный поворот направо» и «Опасный поворот налево».