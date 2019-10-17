Битва за любовь: ожесточенную схватку змей за самку сняли на видео

Ожесточенная драка двух змей в австралийском районе Саншайн-Кост на юге штата Квинсленд попала на видео. На кадрах видно, как пресмыкающиеся сцепились хвостами и каждая старается подавить соперника.

Коричневых змей во дворе своего дома обнаружила местная жительница, которая позвонила специалистам по отлову. Прибывшим на место мужчинам удалось поймать хищников голыми руками.

Как пишет Daily Mail, схватка между змеями произошла из-за самки, также находившейся где-то поблизости.